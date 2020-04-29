MTO Başkanı Ayhan'dan "Nefes Kredisi" açıklaması Açıklaması Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Nefes Kredisi"nin ilçedeki firmalara "nefes" aldıracağını belirtti.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Nefes Kredisi"nin ilçedeki firmalara "nefes" aldıracağını belirtti.

Ayhan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu vurguladı.

Nefes Kredisi hakkında bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"2021 yılı Ocak ayında geri ödemelerin başlayacağı krediden 3 milyon lira altında yıllık cirosu bulunan işletmeler faydalanabilecek. Yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla 50 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler. TOBB tarafından hayata geçirilen kredinin Marmaris'te tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere katkı sağlaması bekleniyor. Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankalarının da eklenmesi planlanan krediye, Denizbank ile yapılan ilk protokolünün sonucunda başvuruları önceki gün başladı. www.mto.org.tr sitesinden başvuru detaylarının öğrenileceği kredinin başvuru sırasında SGK ve vergi borcu yoktur yazısına da ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca, azami 50 bin lira tutarında faydalanılabilecek kredi için de sadece 150 lira masraf ödenecek."

Kaynak: AA