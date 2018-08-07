Mtm, Temmuz Ayının Öne Çıkan Siyaset Başlıkları Açıkladı

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset öne çıkan siyaset başlıkları açıkladı.

MTM'nin yaptığı araştırmaya göre Temmuz ayında en çok, Türkiye'nin dört bir yanında ikinci yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişimi konuşuldu. AK Parti'nin bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı ve şans oyunlarındaki ikramiye oranlarını da içeren 18 maddelik torba yasayı Meclis'e sunması gündem başlıkları arasında yer aldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa teklifinin bedelli askerlikle ilgili maddeleri ise geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası siyasi partilerde yaşanan hareketlilikler de medyada geniş yer buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleyen parti içi muhalefette 'olağanüstü kurultay' tartışmaları ve Afyonkarahisar toplantısında görevi bıraktığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa kararı, Temmuz ayının siyaset gündemini belirleyen konuların başında yer aldı.

Darbe girişiminin yıldönümü medyada büyük yankı yaptı

15 Temmuz'un ikinci yılında, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması ise en çok ses getiren organizasyon oldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada o gece şehit olanlar için dua eden Cumhurbaşkanı, daha sonra törene geçerek bir konuşma yaptı. Konuşmasında son FETÖ'cü de hesap verene kadar mücadelenin süreceğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimi Temmuz ayının 66 bin 473 haberle en çok konuşulan siyasi konusuydu.

Yeni hükümet sistemine geçişin yankıları sürüyor

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimi sonucunda Cumhurbaşkanı olarak TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hükümet sistemine resmi geçişi gerçekleşti. Başbakanlık makamının kaldırılması ve yetkilerinin yeni seçilen cumhurbaşkanına devredilmesi ile birlikte Erdoğan, Anayasaya göre yürütmenin başı oldu. Aynı zamanda kabine üyelerini atama görevine sahip olma yetkisi de sunan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Temmuz ayının 64 bin 295 haberle en çok medyada yer alan konularından oldu.

Adnan Oktar ve yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyon gündemin çarpıcı başlıklarındandı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon ay boyu gündemden düşmeyen haber başlıklarından biri oldu. Adnan Oktar'a 11 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenerek kendisi ile birlikte 235 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismarı gibi 30 ayrı suçtan işlem yapıldı. Adnan Oktar, hakkında Temmuz ayında toplam 61 bin 211 haberin medyada yer aldığı tespit edildi.

OHAL kaldırıldı, tartışmalar sürüyor

AK Parti, 19 Temmuz'da sona eren Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasından sonrası için hazırlanan torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Buna göre vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirti varsa, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Valiler, aynı şekilde belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini kısıtlayabilecek ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek. Olağanüstü hal sona erse de 52 bin 548 haberle en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Bedelli askerlik ile ilgili belirsizlikler ortadan kalktı

Uzun süredir gündemi meşgul eden bedelli askerlik için yaş sınırı ve ücreti artık kesinleşti. 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sürecinde yapılacaklara ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuza göre, bedelli için son başvuru tarihi 3 Kasım 2018. 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı olan yasa ile 400 bin civarında başvuru ve 6 milyar lira gelir beklenen bedelli askerlik, MTM'nin raporuna göre medyada toplam 51 bin 18 kez yer aldı.

Bakanlar Kurulu'nda yer alan isimler açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk bakanlar kurulunu açıkladı. Yeni sistemde bakanlar, Meclis dışından seçilecek. Milletvekili olan birinin bakan yapılması gerekirse vekillikten istifa etmesi gerekecek. 9 Temmuz 2018'de açıklanan ve hakkında 29 bin 93 haber bulunan yeni bakanlar kurulu listesi şöyle:

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan - İSTANBUL