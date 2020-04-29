MTK kademeli üretime hazırlanıyor
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MTK kademeli üretime hazırlanıyor

MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, süreci yakından takip ettiklerini ve MTK'nın her türlü önlemi aldığını belirtti.

MTK kademeli üretime hazırlanıyor
29.04.2020 08:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:17

Üretime kademeli geçiş

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerini göz önünde bulundurarak MTK Site'si içerisindeki üretimin kademeli olarak faaliyete geçmesinin ardından işyerlerindeki sosyal mesafenin korunacağını ve koronavirüs ile ilgili önlemlerin alınacağını vurgulayan Başkan Salkım, "Ülkemizde sürecin çok disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü gördük. İstikrarlı önlemler sayısal tablolara yansımış durumda. Rakamların günden güne azaldığını görüyoruz. İşletmelerimiz kısa bir süre sonra kademeli olarak üretime yeniden başlayacak" müjdesini verdi.

Tüm planlar masada

Bu süreçte site içerisinde popülasyonun artmaya başlaması ile MTK Sitesi'nin gerekli tüm eylem planını masaya yatırdığını ifade eden Abdullah Salkım, "Talep edilen işletmelerimize ilaçlama faaliyetini sürdüreceğiz. Gerek basın aracılığı ile gerekse sosyal medya hesaplarımızdan sosyal mesafe kuralını sık sık duyuruyoruz. Üretime geçildikten sonra bu uyarılarımız artarak devam edecektir. Bu süreçte işletme içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanılması konusunda sıkı uyarılar yapılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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