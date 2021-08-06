MTK girişine çok yakışacak
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MTK girişine çok yakışacak

MTK girişine çok yakışacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, Kamil Tunca Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi'nin kesişimi olan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişindeki kavşakta bulunan "Bornova 1881" yazılı totemi, Bornova ile Buca ilçeleri arasında yapımı süren tünel ve viyadük projesi nedeniyle MTK(Moda Tekstil Konfeksiyoncular) Sitesi'nin girişine taşıyacak.

2.5 kilometrelik uzunluğu ile İzmir'in en uzun karayolu tünelinin inşa edildiği bölgede devam çalışmaları kolaylaştırmak için yerinden kaldırılan totemin, Bornova Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde bakımı yapıldı. Tamir ve bakımı ile birlikte yeniden boyanan totem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapım çalışmalarında son aşamaya geldiği MTK Sitesi girişindeki kavşağa konulacak.

Büyük Önderimiz Atatürk'ün doğum tarihi olmakla birlikte Bornova Belediyesi'nin kuruluşu olan 1881 yılının ilçenin adıyla birlikte yanyana geldiği totem, sadece İzmir değil Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli merkezlerinden olan MTK Sitesi'ne ayrı bir güzellik katacak.

Kaynak: Bültenler

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