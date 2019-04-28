Mtdf, Sivil Toplum Örgütleri ile Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) tarafından, Kızıltepe'deki sivil toplum örgütleri arasında dayanışma sağlanması adına toplantı düzenledi.

Bir otelde yapılan toplantıya MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter ve ilçede faaliyet gösteren dernek temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, dernekler olarak aralarında dayanışmayı sağlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Derneklerin her birinin farklı bir alanda faaliyet gösterdiğini belirten Öter, Mardin'in, Kızıltepe'nin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve beraberlik olduğunu, bunun yapılması için en büyük görevin ise sivil topluma düştüğünü kaydetti. Öter, "Derneklerin tanımlanmasında demokratik sistemin temel unsurların gönüllülük temelinde bir araya gelmiş kar amacı gütmeyen ama bu kadar dernek sahipleri var ne yazık ki birbirimizle dayanışma içinde değiliz. Tüm sivil toplum kuruluşları bir birliktelik ve dayanışma içerisinde olmaları adına çağrıda bulunuyorum. Ortak değerimiz memleketimizdir. Hepimizin farklı çalışmaları farklı görüşleri farklı etkinlikleri olabilir ama hepimizin ortak bir değeri var. Bu ortak değer nedir memleketimizdir. Hepimizin yaşamak için başka bir yeri bir şansımızın olmadığı bir memleketimizdir. Ortak değerimiz o olsun ve bu değerimizin hak ettiği yere gelmesi için eksiklikleri birlikte bertaraf edelim. İnanın biz birlikte el ele verirsek dağları bile yerinden oynatabiliriz. Birlik beraberlikte rahmet var bereket var başarı var. Birlik beraberliğin olmadığı yerde huzursuzluk var sıkıntı var" dedi.

Program, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA