MTDF Başkanı Öter'den Mardin-İzmir uçak seferi iptaline tepki

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, iptal edilen İzmir ve Mardin arası uçak seferlerinin yeniden başlaması için çağrıda bulundu.

MTDF Başkanı Öter, İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı. İzmir-Mardin arası uçak seferlerinin iptal edildiğini bunun geçici mi kalıcı mı olduğunu bilmediklerini söyledi. Öter, "Mardinli olup, metropollerde yaşayan daha fazla yani burada 1 milyon 700 bin Mardinliyi görmemezlikten gelinmiş olmalı ki her seferinde doluluk oranı Türkiye ortalamasının altında olmayan Mardin-İzmir uçak seferleri akla ziyan bir şekilde iptal edilmiş. Bu kararı alan yetkililere şunu hatırlatmak istiyorum. İzmir'de yaşayan o kadar fazla Mardinli var ki bazı semtlerine küçük Mardin deniliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre İzmir 4 milyon 168 bin 415 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ilidir. İzmir'de 147 bin 839 kişi Mardinli olup, üçüncü sıradadır. Son günlerde Mardin İstanbul uçak seferlerinde de ciddi düşüş olmuş. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Terör eylemlerinin yaşanmadığı son dönemlerde Mardin turizm alanında adeta altın çağını yaşamaktadır. İptal edilen İzmir Mardin ve azaltılan İstanbul Mardin uçak seferleri turizm sektörüne de olumsuz etkisi söz konusudur. Ayrıca akrabalarının yanına gitmek isteyen Mardinlilere büyük bir zulümdür. Takdir edersiniz bin 453 km otobüsle çekilmez" dedi.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak başta Mardin Valisi Mustafa Yaman'a, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ve Ulaştırma Bakanı Cahit Turhal'a dilekçe ile başvuruda bulunacaklarını kaydeden Öter, "Komşu illerimiz olan Şanlıurfa ve Diyarbakır'da böyle bir durum söz konusu değil. İnanıyorum yapılan bu haksız ve yanlış karar yetkililerimiz tarafından gözden geçirilerek ve uçak seferleri eski durumuna getirilecektir. Aksi halde sivil toplum örgütleri olarak demokratik baskımızı ve tepkimizi sonuna kadar göstereceğimizi, gerekirse Mardinliler olarak İzmir ve Mardin havalimanları önünde oturma eylemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA