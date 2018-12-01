Mtb Kasım Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Kasın ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan," Lisanslı depoculukla ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı müşavir firma ile yapılan anlaşmanın ardında proje firması ile geçtiğimiz hafta içerisinde gerekli anlaşmalar yapıldı. LİDAŞ 'ın ve toprak mahsullerin ofisinin de katıldığı bir toplantı yapıldı toplantıda proje firmasına yaklaşık 90 günlük bir süre tanındı bu süre içerisinde proje firması projeyi tamamladıktan hemen inşaat ihalesine gidilecek hale getirdik" diye konuştu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerin paylaşılması amacıyla Diyarbakır'da yapılan bölge toplantısını da değerlendiren Özcan," Burada daha çok bankacılık sektörünün ve sektörel bazda finans problemleri konuşuldu. Bizde burada özelikle sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı dile getirdik, özelikle kurdaki dalgalanmanın sektöre vurmuş olduğu zararları bankaların genel müdürleri ile paylaştık daha sonra Türkiye bankalar birliği genel sekreteri ile bir temas kurduk önümüzdeki günlerde Malatya'da bütün bankalarımızın genel müdürlükleri ile Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinin de bir toplantı düzenlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özcan, ayrıca Et ve Süt kurumunun karkas et fiyatında ki 2 TL artışında sonra Malatya 'da yaklaşık 600 ton bir kesim gerçekleştiğini ve buradaki soğuk hava deposunun dolduğunu söyledi. - MALATYA