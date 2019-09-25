MTB'den, Yurt Dışı Pazar Destek programı

25.09.2019 18:11

Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde KOSGEB tarafından başlatılan 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı' gerçekleştirildi.



Programa Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.



Programda konuşan ve destekler hakkında bilgiler veren KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olmasının gerektiğini söyledi.



Yurt Dışı Pazar Destek Program'ın destek miktarının 300 bin lira olarak belirlendiğini kaydeden Seki, şöyle konuştu:



"Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi, 6 aydan 24 aya kadar. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek."



Seki, Yurt Dışı Destek Programı kapsamında ihracat yapan KOBİ'lerin 6 farklı harcama kalemindeki giderlerini karşılayacaklarını belirterek, "İlk olarak KOBİ'lerimizin projelerde istihdam edecekleri personeller için 100 liraya kadar destek sağlayacağız. Gelişmek ve büyümek isteyen KOBİ'lerimize satın alacakları yazılım ve donatım noktasında yine 100 bin liralık katkıda bulunacağız. KOBİ'lerin ürünlerini tanıtmak üzere yapacakları reklamları ve e-ticaret platformundaki 100 bin liraya kadar biz karşılayacağız. Desteğimiz uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak isteyen işletmelerimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini karşılayacak. Yine proje kapsamında KOBİ'lerin ihracata yönelik ihtiyaç duydukları, personel gideri desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım giderleri desteği, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği, test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik destek ve hizmet alımı giderleri desteği olmak üzere 6 başlıkta destek sağlanacak. e-Devlet üzerinden veya KOSGEB'in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programı'na başvuru yapabilecekler" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA