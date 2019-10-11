MTB'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 09:54

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini söyledi.



Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terör oluşumlarına karşı kararlılığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Başkan Özcan, "Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Türk ordusu tarafından atılmış stratejik bir adım olduğuna dikkat çeken Özcan, "Harekata katılan askerlerimizin bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Tarihin her döneminde kendi sınırlarının çok ötesinde sorumluklar üstlenmiş bir milletiz. Gönül coğrafyası geniş, mazlumların umudu olan Türkiye var. Sınırlarımızda terör oluşumlarına ve gruplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.



Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabbim bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın." şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA