MTB'de kırsal kalkıma destekleri anlatıldı

23.09.2019 17:18

Malatya Ticaret Borsası (MTB) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTB üyesi işletmelerin temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı" kapsamında sağlanan hibe destekleri ve başvuru şartları hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda, ekonomik yatırımların amacı hakkında sunum yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Taşdoğan, 2006'dan bu yana uygulanan ekonomik yatırım programıyla kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesinin ve tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Taşdoğan, kırsal ekonomik yatırımların desteklenmesi programı çerçevesinde bugüne kadar kentte 12 etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Programı gerçekleştirildiğini, 92 ürün işleme, soğuk hava deposu, çelik silo gibi yatırımlara 21 milyon 56 bin 214 lira hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Bakanlık tarafından 2006 yılından beri uygulanan proje desteklerinin yatırımcıya, üreticiye ve çiftçiye can suyu verdiğini aktaran Taşdoğan, şunları kaydetti:

"30 Eylül'e kadar sürecek olan 13. etap proje desteklerinde yüzde 50 hibe ile yani 'yarısı sizden, yarısı bizden' sloganıyla tüm üreticilerimizi, çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı bu desteklerden ve fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar desteklediğimiz projelerden daha fazlasını sadece 13. etapta desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibe desteği küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü bugün üst limiti 2,5 milyon lira olan projelerde yarısını bizler hibe olarak destek veriyoruz. Yatırımcılarımızın ciddi manada zorluklar yaşadığı bu dönemde bu tür hibelerin bir can suyu olduğunu ve yatırımcıyı cesaretlendirdiğini hepimiz biliyoruz. Bizler de bakanlığımızın ve hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle sahip olduğumuz bu potansiyeli daha iyi bir noktaya taşımak, geliştirmek, günün teknolojisi ile birleştirmek ve özellikle ürettiğimiz ürünleri işlenmiş, katma değeri yüksek ihracata konu olabilecek ürünler haline getirebilmek için bu destekleri yatırımcılarla buluşturuyoruz."

Toplantıya, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve işletme temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA