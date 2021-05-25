MTA'dan Çadlı mühendislere petrofizik ve sondaj eğitimi

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan, Çad Cumhuriyeti Petrol ve Enerji Bakanlığından 30 mühendisin, 4 haftalık eğitim programı kapsamında MTA'dan petrofizik ve sondaj eğitimi alacağını bildirdi.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan, Çad Cumhuriyeti Petrol ve Enerji Bakanlığından 30 mühendisin, 4 haftalık eğitim programı kapsamında MTA'dan petrofizik ve sondaj eğitimi alacağını bildirdi.

Erdoğan, Gür Kent Hotel'de düzenlenen MTA Genel Müdürlüğü Çadlı Katılımcılara Yönelik Petrofizik ve Sondaj Eğitimi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye için stratejik ve kritik önemi olan metalik madenler, endüstri ve enerji ham maddelerine yönelik her türlü çalışmanın MTA tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

MTA Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki yer bilimleri faaliyetlerini etkin şekilde yürüten tek kuruluş olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kuruluşumuz ülkemiz madencilik politika ve stratejilerinin oluşturulmasına öncülük etmekte, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği teknik elemanlarla Türkiye'nin madencilik sektöründe alt yapı hizmeti sunmaktadır. Yurt içinde sahip olduğumuz bilgi ve birikimi uluslararası platformlara taşımak için MTA Genel Müdürlüğü ilgili kanunlarla yurt dışı çalışmalara yönelik maden arama yetkisine sahip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Sudan, Özbekistan ve Nijer'de de faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz bu ülkelerde edindiğimiz ruhsat sahaları yoğun bir şekilde çalışmakta ve ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. MTA Genel Müdürlüğü yer bilimleri alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri paylaşmak için bugüne kadar Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'dan gelen çok sayıda katılımcıya yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirmiş ve bu sürece devam edecektir."

Erdoğan, 24 Mayıs-20 Haziran'da gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında Çad Cumhuriyeti Petrol ve Enerji Bakanlığından 30 mühendisin MTA'dan petrofizik ve sondaj eğitimi alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay