MŞÜ yatırımlarına devam ediyor
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MŞÜ yatırımlarına devam ediyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, imkanlarını daha tasarruflu kullanarak hiçbir ekonomik kaygıya kapılmadan çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

MŞÜ yatırımlarına devam ediyor
08.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:07

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, imkanlarını daha tasarruflu kullanarak hiçbir ekonomik kaygıya kapılmadan çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Polat, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında üniversite olarak birçok organizasyona imza attıklarını söyledi.

MŞÜ'nün Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yatırım alan üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Polat, "Lojmanlarımız 1-2 ay içinde bitecek. İkinci merkezi dersliklerimizi bu dönemde bitiriyoruz. Yeni bir stadyumun ihalesine çıktık. İnşallah 2 yıl içinde bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Bu kadar büyük ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalındığı bir dönemde biz, hiçbir ekonomik kaygıya kapılmadan imkanlarımızı biraz daha tasarruflu kullanarak çalışmalarımıza devam ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, görev alan bakanlarımıza, Yükseköğretim Kurulu başkanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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