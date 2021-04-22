MSÜ tercih sorgulama! MSÜ ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2021?
MSÜ ne zaman açıklanıyor? sorusu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından cevaplandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Aynı gün soru ve cevaplar yayımlandı. MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2021?
MSÜ ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman 2021? MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
MSÜ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sonuçlar 29 Nisan 2021 Perşembe günü erişime açıldı.
MSÜ TERCİH SORGULAMA
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacaktı fakat ÖSYM sonuçları erkenden açıkladı. MSÜ tercih sorgulama için buraya tıklayınız.