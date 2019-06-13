MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ tercih sonuçları için gözler MSB personel temin sayfasında. 7 Nisan'da yapılan MSÜ sınavını başarılı ile tamamlayan adaylar için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde tercih dönemi açılmıştı. Tercihlerini yapan binlerce aday, şimdi MSÜ tercih sonuçları için beklemeye başladılar. Milli Savunma Üniversite tarafından yapılan açıklama göre MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır, nasıl öğrenilir?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre MSÜ tercih sonuçları personel temin sayfasından ilan edilecek.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası

Adayların ilk tercihleri dışındaki bir tercihlerine yerleşmeleri durumu olabilir mi?

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların ilk tercihi dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb. MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

MSÜ Askeri Öğrenci Alım Süreci Nasıl İşliyor?

MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanması ile adaylar, 2. seçim aşamaları çağrılabilecekler. Sonrasında ise hafta sonunda yani 15-16 Haziran'da yapılacak YKS sınavına katılmaları gerekiyor.

Eğer aday, 15 Haziran'da yapılan TYT sınavına girip, 16 Haziran'daki AYT sınavına girmez ise sadece Asb. MYO sürecine devam edebilecek.

24 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında Ankara'daki Kara Harp Okulu'nda 2. seçim aşamalarına kendisine verilen tarih ve saatte katılması gerekiyor. Bu sırada kendisine belirtilen evrakları tamamlaması gerekiyor.

Burada ilk olarak boy kilo kriterleri ölçülecek adaylardan uygun olanlar, sonrasında Kişilik Değerlendirme Testi'ne katılacak.

Bu testten sonra Fiziki Yeterlilik Testi yapılacak. Bu testte; 400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma, barfiks branşları yer alıyor.

Fizik testinden başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacak. Mülakat sınavını geçenler ise sağlık kuruluna girecek. Ve Askeri Öğrenci Olur raporunu alanların sonraki koşulu ise YKS sınav sonuçları olacak. Burada MSB tarafından belirlenen taban puanı geçmesi gerekiyor.

29 Temmuz - 23 Ağustos 2019 tarihlerinde harp okulları için, 26 Ağustos - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında ise MYO için kayıt işlemleri yapılacak.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NEDİR?

Adaylar ADP'na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı

Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.