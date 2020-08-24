MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ 2020 Harp Okulları sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ sınav sonuç sorgulama
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MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ 2020 Harp Okulları sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ sınav sonuç sorgulama

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 2020-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, MSÜ sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ 2020 Harp Okulları sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ sınav sonuç sorgulama
24.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:23

MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlandı.Konuyla ilgili duyuruyu Milli SAvunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptı. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde detaylı bilgiyi paylaşan MSÜ 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın https://pertemin.msb.gov.tr/Sonuc/2020MSUSNC/Sonuc.aspx adresine giriş yaptıktan sonra açılan ekranda yer alan T.C. kimlik numarası, onay kodu alanları doldurulduktan sonra gönder seçeneği tıklanarak sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

MSÜ ÖĞRENCİ KAYIT NASIL YAPILACAK?

2. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Çağrı ve kayıt işlemleri 31/08/2020-13/09/2020 (son tarih 13 Eylül 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil 17:00'a kadar),

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2020 (son tarih 18 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2020-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve tercih yaparken PERTEM'e belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde MSÜ'ni arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR" (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam eder). Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (31 Ağustos-13 Eylül 2020) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırsının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (13 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

8. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (14-18 Eylül 2020) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (18 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

9. Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

b. Deniz Harp Okulu (DHO) ve Sahil Güvenlik K.lığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

c. Hava Harp Okulu (HHO) Komutanlığı yerleştirme duyurusu için tıklayınız.

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