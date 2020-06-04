MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
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MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri erişime açıldı.

MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
04.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:23

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adaylarının, 14 Haziran'da düzenlenecek sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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