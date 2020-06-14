MSÜ sınavına girenler, koronavirüs önlemleriyle salonlara alındı
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MSÜ sınavına girenler, koronavirüs önlemleriyle salonlara alındı

ANKARA'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

MSÜ sınavına girenler, koronavirüs önlemleriyle salonlara alındı
14.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:18

ANKARA'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, Ankara'da belirlenen okullarda yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar, sınav öncesi temizlendi ve dezenfekte edildi. Keçiören'de bulunan Kalaba Lisesi'ne sınava katılmak için gelen adaylar, maske takıp, ellerini dezenfekte ederek, salonlara alındı. Sınav binalarının bahçelerine ise adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı. Görevliler, adayları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı. Koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirilen ilk sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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