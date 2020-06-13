MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler?

MSÜ sınavı, korona virüsü sonrası yapılacak ilk sınav olması nedeniyle sınava giriş yapacak kişilerin aklında tedbirlere yönelik soru işaretleri bulunmakta. MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? Tüm cevaplar haberimizde..

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler?
13.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:36

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi 14 Haziran 2020 pazar günü yapılacak, sınav saat 10:15'te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

MSÜ Sınav giriş belgesi için tıklayınız..

MSÜ SINAVINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sosyal mesafeye göre ayarlanan sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Adaylara, 135 dakikada çözmeleri için Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor Haber
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Haber
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Jose Sosa Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? MSÜ sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 09:47:41. #1.15#
title