MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru şartları!

Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrencilerin sınav için başvuru tarihi belirlendi. MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru şartları!

Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru şartları!

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 27 Ocak Çarşamba günü başlayacak, 23 Şubat Salı günü sona erecek. MSÜ sınavı geç başvuruşları ise 3 Mart olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM başvuru merkezi aracılığı ile yapacakları gibi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden de yapabilirler.