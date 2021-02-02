MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı ne zaman yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne personel yetiştirmek için askeri öğrenci alımı yapan Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) 2021 yılında başvuru yapmak isteyenler MSÜ sınavı ne zaman 2021? sorusuna yanıt arıyordu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak?

TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) yüksek öğretim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kara, deniz ve hava kuvvetleri için subay ve astsubay yetiştirmek amacıyla her yıl askeri öğrenci alımları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılında MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyenler sınav tarihine ilişkin MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2021 sınav takvimi ile 2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacağına ilişkin yanıtlar ve tüm detaylar şöyle;

MSÜ 2021 sınavı: 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 3 Mart olarak belirlenen sınavın sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafında yapılan açıklamada ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgının nedeniyle yeni tedbirler alınması durumunda tarihlerin güncelleneceği de duyuruldu.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)

başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.