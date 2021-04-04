MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı

Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı, Kayseri'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı, Kayseri'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde belirlenen 95 sınav merkezinde başladı. Okullarda sınav öncesi koronavirüs tedbirleri alınırken, sınava gelen öğrenciler giriş kapısında bulunan noktada dezenfekte olduktan sonra maskeleri dağıtılarak sınav salonlarına alındı.

Öğrenciler sınava girerken, velilerin de kapıdaki heyecanlı bekleyişi dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ

MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı
MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı
MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı
MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mısır Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSÜ sınavı Kayseri'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 10:32:30. #1.15#
title