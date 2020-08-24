MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
24.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:15
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA