MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
24.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:45
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.
Kaynak: DHA