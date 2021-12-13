MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

MSÜ ne zaman? sorusunun yanıtı ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi bugün itibarıyla açıklandı. Büyük bir merakla beklenilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından resmen açıklandı.

MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ BAŞVURU TARİHİ

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Ocak'tan itibaren şubat ayında belirtilen tarihe kadar yapabilecekler. Son gün ise 09.02.2022

MSÜ NE ZAMAN?

27.03.2022

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

22.02.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

14.04.2022

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