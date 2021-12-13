MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? - Haberler
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MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
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Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı sınav tarihlerine dair açıklamalar paylaşıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile 2022 MSÜ sınav tarihi belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer alma hayali olan on binlerce genç aday, Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ne zaman?

MSÜ ne zaman? sorusunun yanıtı ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi bugün itibarıyla açıklandı. Büyük bir merakla beklenilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve başvuru tarihi ÖSYM tarafından resmen açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 13 Ocak'tan itibaren şubat ayında belirtilen tarihe kadar yapabilecekler. Son gün ise 09.02.2022

27.03.2022

22.02.2022

14.04.2022

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