MŞÜ, Muş Belediyesi'nin tarihini araştırdı Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Bingül, Muş Belediyesi ile araştırma yaptı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Bingül, Muş Belediyesi ile araştırma yaptı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Bingül'ün yaptığı araştırma sonucunda 1929 olarak bilinen Muş Belediyesi'nin kuruluşunun 1870'lere dayandığını tarihi belgelerle gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Geçen ay Muş Kültür Evi'nde üniversitede görev yapan ve alanlarında başarılı bazı akademisyenlerle bir araya geldiklerini anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Burada birbirinden değerli fikir ve önerilerle karşılaştık. Şeyhmus Bingül hocamız belediyemizin tarihçesi ile ilgili bir akademik çalışmasının olduğunu söyledi. Yıllardır 1929 olarak bildiğimiz Muş Belediyesinin kuruluşunun 1870 olduğunu resmi vesikalarla ortaya çıkardı. Bugün hocamızı buraya davet ederek çalışmasını paylaşmasını rica ettim. Bizim ve şehrimiz için bu önemli araştırmayı yapan hocamıza teşekkür ediyorum."

Dr. Öğretim Üyesi Bingül de Osmanlı Devleti'nde ilk modern belediyenin 1854 yılında İstanbul'da kurulduğunu, söz konusu döneme kadar belediyecilik faaliyetlerinin vakıflar ve kadılık kurumu üzerinden yürütüldüğünü bildirdi.

Bingül, şunları aktardı:

"Muş'ta belediye dairesinin varlığına işaret eden en erken kayıtlar 1870 yılına ait. 1870 yılında ismi geçen ilk belediye reisi Hasan Ağa'dır. 1898'de ise Bulanık ve Varto'da belediye dairelerinin ismi geçmektedir. Osmanlı devleti döneminde Muş Belediyesi'nin bütçesi yetersiz olsa da birçok yazışmada yer edinmiştir. Kentin arşivlere yansıyan başlıca ihtiyacı sağlık alanındaydı. Başkent İstanbul dışında ilk modern belediyenin kurulduğu 1864 tarihiyle kıyaslanınca 1870 yılı oldukça erkendir. Dolayısıyla Muş Belediyesi'nin kuruluşu zannedildiği gibi 1929 değil, 1870 olarak kabul görmelidir."

Kaynak: AA