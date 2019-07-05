MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "İyi bir kurmay subay Türk milletinin ve demokrasisinin emrinde olan subaydır. Üniversitemiz bu duruma büyük bir mücadele ve çalışma sonrasında geldi. Bürokrasi ve eski alışkanlıkların engelleme çabalarına rağmen mesai arkadaşlarımla yılmadan çalıştık. Hiçbir zaman mış gibi yapmadık. Şov peşinde koşmadık. Bir şeyler inşa etmeye çalıştık ve çok iyi neticelere ulaştık." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi "Müşterek Harp Enstitüsü" ile "Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi" mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin devlet ve milletten aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirme gayretinde çok önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması bakımından teşkilatın yeniden düzenlendiğini kaydeden Afyoncu, "İlgili yasal düzenleme de yeniden yapılmış ve üniversitemizin kuruluşu sağlam temeller üzerine olmuştur. Silahlı kuvvetlere muvazzaf personel yetiştiren eğitim kurumlarının Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında toplanması sonrasında bu eğitim kurumları arasında koordinasyon sağlanırken, diğer üniversiteler ile de daha yoğun iletişime geçilerek ihtiyaç duyulan alanlarda ihtiyaçları karşılanmış, ülkemizin akademik camiasının bilgi ve tecrübesinden daha etkin bir şekilde faydalanılmıştır." şeklinde konuştu.

Yeniden yapılandırılma çerçevesinde TSK'nın gelecekteki komuta kademesinde görev alacak personelin en kısa sürede en güncel ve nitelikli bilgiyle donanmış olması maksadıyla dünyada önde gelen örneklerin incelendiğine de dikkati çeken Afyoncu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurmaylık eğitim sistemi bütünsel bir yapıyla yeniden planlanmış, akademik nitelik ve değerlere uygun, TSK'ya kurumsal kimliğine katkı sağlayacak mahiyette yeniden düzenlenmiştir. Geçmişin tecrübe, birikim ve olumsuzluklarını da dikkate alarak daha geniş bir personel havuzundan faydalanmayı amaçlayan performans odaklı işlevsel ve yapıcı bir tasarımla şekillendirilen yeni kurmaylık eğitimi personel meslek yaşantısının tümünü kapsayacak kesintisiz bir öğrenme sürecini mümkün kılacak ve insan gücünün en kısa zamanda yetiştirilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda yeni kurmaylık eğitim sisteminin birinci safhasını oluşturan karargah subaylığı eğitimi bir hafta önce düzenlenen törenle 4. dönem mezunlarını vermiştir. Milli Savunma Üniversitesi kuvvet harp enstitüleri ve çatısı altında bugüne kadar bin 198 Türk ve dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetlerine mensup 63 misafir askeri personel olmak üzere toplam bin 261 subay karargah subaylığı eğitimini almıştır. Karargah subaylığı eğitimi almış, subaylar arasından seçilen personelin katılabildiği ve yeni kurmaylık eğitimi sisteminin ilk safını oluşturan komuta ve kurmay eğitimi başarıyla tamamlanmış, bu çerçevede dost, kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup 45 misafir askeri personel ile 206 Türk Subay eğitim almıştır."

Mezunların gururla icra edilen törenin ardından birliklerine uğurlanacağını belirten Afyoncu, "Aldıkları eğitim ile askeri sevk ve yeteneklerini, liderlik kabiliyet ve becerilerini geliştiren, en üst düzeyde, seviyede ve bilgide donanmış olarak mezun olan subaylarımızı dost ve kardeş ülkelerin değerli mensupları, misafir askeri personelimizi yürekten tebrik ederken eğitim ve öğretim sürecinde katkıları ve emeği geçen Milli Savunma Üniversitesi'nin başta enstitü komutanlarımız olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum. ve onlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İyi bir kurmay subay Türk milletinin ve demokrasisinin emrinde olan subaydır. Üniversitemiz bu duruma büyük bir mücadele ve çalışma sonrasında geldi. Bürokrasi ve eski alışkanlıkların engelleme çabalarına rağmen mesai arkadaşlarımla yılmadan çalıştık. Hiçbir zaman mış gibi yapmadık. Şov peşinde koşmadık. Bir şeyler inşa etmeye çalıştık ve çok iyi neticelere ulaştık." şeklinde konuştu.

Misafir askeri personel adına konuşan Piyade Kurmay Yüzbaşı Muhammed Dostum da dost ve kardeş ülkenin subayları olarak bu kutsal yuvada eğitim görmekten gurur duyduklarını kaydetti.

Türk bayrağını bayraklarından ayrı tutmadıklarını söyleyen Dostum, "Kendimizi hiçbir zaman yabancı hissetmediğimizi belirtmek istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki eğitim süresince kendi ülkemizden almış olduğumuz askeri eğitimini üst seviyeye çıkarma imkanı bulduk. Burada komutan ve karargah subayı olma yolunda askeri sevk ve idare ile liderlik kabiliyetimizi daha da geliştirdik." dedi.

Askeri derslerin yanında uluslararası güvenlik ve strateji gibi çok yönlü bilgi ve tecrübe kazandıklarını da söyleyen Dostum, "Çağdaş eğitim metotlar ve modern teknolojiler ile Türkçe'mizi geliştirdik ve yükselttik. Sizlerin cana yakınlığı ve misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Ülke sınırlarını aşan bu kutsal yuvadaki samimi dostluk ve kardeşlik anlamının bizler vasıtasıyla bağ oluşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu çok değerli dostluk ilişkisini geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak bizlerin Türkiye'ye gönül borcudur." ifadelerini kullandı.

Mezunlar adına dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin de kısa bir konuşma yaptı. Şahin yaş kütüğüne adının yazılı olduğu künyeyi çaktı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden bu yıl 45'i misafir askeri personel olmak üzere 251 kişi mezun oldu.

Kaynak: AA