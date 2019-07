MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizle ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu ordu ve gücünü ondan alan Türkiye, sadece kendi vatandaşlarına karşı sorumlu değildir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm dost ve kardeş topluluklar, mazlumlar, mağdurlar için de güçlü olmak ve güçlü kalmak zorundayız." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Törenindeki konuşmasında, savunma sanayisini geliştirme yönündeki çabaları, hiçbir mantıklı ve haklı gerekçesi olmadan baltalamaya yönelik adımların gerisindeki endişeyi iyi bildiklerini söyledi.

Amerika başkanlarının kendisine kiralık bir İHA, SİHA dahi vermediklerini anlatan Erdoğan, kötü komşunun ev sahibi yaptığını, şimdi Türkiye'nin İHA'sını, SİHA'sını da ürettiğini, bunların daha ileri seviyesindekilerin de bir kaç ay içerisinde üretir hale gelineceğini kaydetti.

"Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar." diyen Erdoğan, savunma sanayisinde yüzde 20 yerliden başlayarak yüzde 70 yerli üretim yapar hale gelindiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık kimseye ihtiyaç duyulmayacak bir noktaya gelindiğinde ne yapıldığının, ne denildiğinin bir öneminin kalmayacağını belirtti.

Güçlü ordunun sadece cesur değil, aynı zamanda iyi eğitimli ve doğru yönetilen asker olduğunu dile getiren Erdoğan, bu bakımdan ordunun her kademedeki personel ihtiyacının karşılanmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

"FETÖ'nün zarar verdiği subay eğitimi kaynaklarını yeniden yapılandırdık"

Özellikle bugün mezuniyet törenleri vesilesiyle bir arada olunan komuta ve kurmay subayların eğitimini çok daha kritik gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün en çok hedef aldığı ve en büyük zararı verdiği subay eğitim kaynaklarımızı 15 Temmuz'un ardından süratle yeniden yapılandırdık. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri gerçekten takdire şayan bir hızla toparlandı ve ayağa kalktı. Çok kısa bir kesintinin ardından ordumuzun her seviyedeki personel ihtiyacı bu eğitim kurumlarımız tarafından karşılanmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için bu yeni eğitim sistemini geliştirerek, sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu ordu ve gücünü ondan alan Türkiye, sadece kendi vatandaşlarına karşı sorumlu değildir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm dost ve kardeş topluluklar, mazlumlar, mağdurlar için de güçlü olmak ve güçlü kalmak zorundayız. Nitekim bugün Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır."

Erdoğan, NATO'daki faaliyetlerin bunun en köklü ve en çarpıcı örneği olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, NATO üyesi olduğu günden beri üstlendiği tüm görevleri alnının akıyla yerine getirdiğini, halen de Afganistan'dan Kosova'ya kadar pek çok yerde NATO şemsiyesi altında barışın korunmasına hizmet etmenin sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi temsil eden askerlerimiz, bayrağımızı dalgalandırdığımız her yerde, askeri kabiliyetleri yanında, ahlakları, vicdanları, insani faaliyetleri, sosyal ilişkileriyle etraflarında bir sevgi halesi oluşturmaktadır. Srebrenitsa soykırımı gibi diğer ülke askerlerinin utanç verici sicillerinin hiçbiri bizim askerimize yaklaşamamıştır bile. İnşallah bundan sonra da gerek BM ve NATO bünyesinde gerek diğer inisiyatifler çerçevesinde üstlendiğimiz bütün görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer katan, güç katan, hareket alanını ve vizyonunu genişleten bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız."

"Gündem savunma ağırlıklı"

Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan konuların önemli bir kısmının da savunma ağırlıklı olduğunu belirten Erdoğan, S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı hususu, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere yönelik tehditlerle Libya'daki son gelişmelerin bunların arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan, "PKK'sı ve DEAŞ'ı ile Kuzey Irak'tan ve Suriye'den ülkemize yönelik terör tehditleri zaten bizim ana gündemimizdir. FETÖ ve benzer paralel yapılanmaları da yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanındaki gelişmeleri şöyle anlattı:

"17 yıl önce savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılık oranı neydi, hamdolsun bugün ne? Yani ihtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk, şimdi ise yüzde 70. Biz gerçekten çok büyük engellerle zorluklarla sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şayet bunu başaramamış olsaydık, bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Bu terörle mücadelede eğer bu gücümüz olmamış olsaydı Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Türk uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları kusura bakmayın göremezdik ama şimdi bunların inlerine girdik, inlerine girdikçe şimdi onlar kaçacak delik arıyorlar. Savunma sanayi konusunda halen önümüzde aşmamız gereken pek çok sorun bulunduğunun elbette farkındayız ancak tıpkı milli muharip uçak gibi, tıpkı kimi kritik mühimmatların üretimi gibi, tıpkı motor gibi şu anda karşılaştığımız zorluklar sebebiyle erteleme yoluna gittiğimiz her işin sonradan önümüze çıkardığı maliyetleri de biliyoruz. Bunun için savunma sanayi projelerinde yerliliği ve milliliği yükseltecek projelere daha sıkı sarılacak, daha fazla kaynak aktaracağız."

TBMM'de kabul edilen yeni askerlik sisteminin, ordunun yetişmiş ve uzman insan gücü ihtiyacını geliştirmesine de vesile olacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Savunma Üniversitemiz bünyesinde başarılı bir şekilde devam ettiğini gördüğümüz astsubay, subay, komuta ve kurmay subay eğitim faaliyetleriyle ordumuz her geçen yıl gücüne güç katacaktır. Bütün bu sevindirici gelişmelerde katkısı ve emeği olan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün mezun olan subaylarımızı ve misafirlerimizi tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan tüm askerlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de her türlü beladan, felaketten, husumetten, saldırıdan korusun diyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA