MŞÜ'de yapıların deprem risk analizi yapılıyor

08.08.2019 17:27

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) açılan İnşaat Analiz Laboratuvarı'nda riskli yapıların deprem performans raporları hazırlanarak, güvenilir olup olmadığı tespit ediliyor.

Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan İnşaat Analiz Laboratuvarı, talep üzerine resmi ve özel kurumlara "zemin mekaniği", "ulaştırma hizmetleri", "yapı malzemeleri" ve "riskli yapılar" alanında hizmet veriyor.

Laboratuvarda, 7 teknik personel tarafından beton, zemin ve asfalt ile ilgili birçok deney ve analiz yapılıyor.

Laboratuvar kurulmadan önce çevre illere analiz raporu için giden resmi ve özel kurumlar, artık üniversitede rapor alma imkanı buluyor.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevat Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki laboratuvarların 3 temel fonksiyonunun olduğunu belirterek, "Bunlar; eğitim, araştırma ve döner sermayedir. Üniversite olarak İnşaat Analiz Laboratuvarı için birçok cihaz aldık. Bu yatırımları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yapının test edilmesi bizim için önemli"

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Buldurun da İnşaat Analiz Laboratuvarı'nın rektörlüğün büyük çabalarıyla kurulduğunu dile getirdi.

Laboratuvar kurulmadan önce yapılan analizlerin çevre illere gönderildiğini aktaran Buldurun, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde olmamız nedeniyle inşaat analiz laboratuvarı önemli yer tutmaktadır. Çünkü deprem, ülkemizde büyük acılara mal olmuştur. Tüm sevdiklerimizle yaşadığımız yapının test edilmesi bizim için önemli. İlimizde yol çalışmaları, yeni yapılan kamu ve özel yapıların test edilmesinde laboratuvarımız önemli yer tutacak. Laboratuvarımızda hızlı bir şekilde yapılan genel analizler gerekli kişilerle paylaşılacak."

Laboratuvarın sorumlusu Abdulhakim Zeybek ise yapıların uzman kişilerce analizlerinin yorumlanıp değerlendirilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Zeybek, laboratuvarın öğrencilerin akademik gelişimine de katkı sunduğuna işaret ederek, "Muş'ta birçok bölgede bilimsel çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Laboratuvarımızın bölgemize katkıda bulunmasını ve üniversitemizin bölge üniversiteleri arasında saygınlığının artırılmasını arzu ediyoruz." dedi.

İnşaat Analiz Laboratuvarı'nın 4 ana birimden oluştuğunu ifade eden Zeybek, zemin mekaniği laboratuvarında konsolidasyon, kesme kutusu, üç eksenli basınç, permeabilite, CBR, proktor, tek eksenli basınç, sıkışma kontrolü, plaka yükleme gibi birçok deneyin yapılabildiğini, bunların dışında projelendirme ve bilirkişi raporu sunabildiklerini aktardı.

Kaynak: AA