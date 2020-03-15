MŞÜ'de korona virüse karşı dezenfekte çalışması
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Rektör, Muş, Güncel

MŞÜ'de korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) korona virüs tehlikesine karşı fakülte, yüksekokul, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.

15.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:54
MŞÜ'de korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) korona virüs tehlikesine karşı fakülte, yüksekokul, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.


Dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle MŞÜ Senatosu tarafından bir dizi tedbir alınarak dezenfekte çalışması başlatıldı. Eğitime 3 hafta süreyle ara verilmesi ile kampüsteki fakülte, yüksekokul ile sosyal, kültürel ve spor tesislerde özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı. Büyük titizlikle yürütülen dezenfekte ve ilaçlama çalışması ile tüm tedbirler gözden geçirildi.


Yapılan dezenfekteyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam, hastalıkla ilgili tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin sık sık temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selam, "Üniversite olarak mart ayının başından itibaren tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı korona virüs bilgilendirme konferansları düzenlendi. Eş zamanlı bir şekilde akademik ve idari tüm birimlere temizlik ve hijyen malzemeleri temin edildi ve toplu temizlik yapıldı. Bu hafta başından itibaren ise korona virüs hastalığı şüphesi veya tanısı olmamasına rağmen korona virüs (Covid-19 ) tedbir amaçlı tüm birimlerimizde dezenfektasyon çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar sürecinde özel kıyafetli ekipler tarafından tüm fakültelerimiz, yüksekokullarımız ve idari hizmet binalarımız; derslikleriyle, ofisleriyle, ortak kullanım alanlarıyla ve 2 bin 900 metrekarelik lavabolarıyla birlikte dezenfekte edildi, ilaçlandı ve kalan alanlara da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Millet olarak bu süreci sükünetle atlatmamız gerekiyor" dedi.


MŞÜ'den yapılan yazılı açıklamada ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda başkanlığında akademik ve idari personelden oluşan 14 kişilik bir komisyon kurulduğu belirtilerek, "Öğrencilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri ve alınan önlemlerle ilgili tüm bilgilendirmeleri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumunun da yaptığı açıklamalar doğrultusunda sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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