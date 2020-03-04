MŞÜ'de "Diskalkuli" paneli

04.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:32

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ), 3 Mart Dünya Diskalkuli Günü kapsamında "Diskalkulik Çocuklar ve Eğitimleri" başlıklı bir panel düzenlendi.



MŞÜ, Matematik ve Satranç Eğitimi Topluluğu ve Diskalkuli Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen panel, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Panelde, bireylerin matematik öğrenme sürecinde yaşadıkları güçlüğü ifade etmek için kullanılan "Diskalkuli" bütün yönleriyle tartışıldı. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ali Fuad Yasul'un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, aynı fakültenin öğretim üyeleri Dr. Yılmaz Mutlu, Dr. Zekeriya Çam ve Dr. Emir Feridun Çalışkan konuşmacı olarak yer aldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Yılmaz Mutlu, Diskalkuli'yi tanımladı. Diskalkuli'ye sahip çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlara açıklık getiren Dr. Mutlu, "Matematikte öğrenme güçlüğü yaşayan her çocuğun diskalkulik olarak nitelendirilmemesi gerekiyor. Bu tanının çok aşamalı bir filtrelemeden sonra konmasının doğru bir yaklaşım olacaktır. Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar çok temel ve basit aritmetik işlemleri yapmada bile güçlük yaşayabiliyor" dedi.



MŞÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Zekeriya Çam da, diskalkulinin bilişsel ve psikolojik boyutlarını ele alarak bellek ve bellek türlerinin öğrenme sürecindeki önemine değindi.



MŞÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emir Feridun Çalışkan ise diskalkulinin ebeveyn katılım boyutunu dinleyicilerle paylaştı.



Panel, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sadulla Jafarov'un katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA