MŞÜ'de arıcılık işletmesi kuruldu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesince, bölgedeki bal üretimini artırmak amacıyla arıcılık işletmesi kuruldu.

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi Mustafa Gündeşoğlu, yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında ilk etapta 20 arı kovanı ile işletmeyi kurduklarını söyledi.

İşletmenin Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın destekleriyle kurulduğunu belirten Gündeşoğlu, bundan sonraki süreçte daha fazla kovan alarak kentte arıcılığı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Endemik florası ve zengin bitki örtüsüne sahip Muş'un yaz aylarında ülkenin her yerinden arıcıların tercih edilen bir il olduğunu ifade eden Gündeşoğlu, şunları kaydetti:

"Muş'ta 52 bin 871 arı kovanı ile yılda 581 ton bal hasadı yapılıyor. Muş ovası ve dağları 66 endemik bitki türüne sahip. Bu endemik bitkilerin yanı sıra kekik, geven, yabani korunga, üçgül gibi birçok ballı bitki Muş coğrafyasında doğal olarak yetişiyor. Bu zengin flora, Türkiye'nin dört bir yanındaki gezgin arıcılar için cazibe merkezi konumunda. Arıcılığı öncelikle gençler ve kadınlar arasında yaygınlaştırmak istiyoruz. Burada üretilen ballar, Türkiye'nin en kaliteli balları arasında yer alıyor. Ancak gerekli tanıtımı yapılmadığı için çok bilinmiyor. Amaçlarımızdan biri de Muş balını tanıtarak hak ettiği değeri görmesini sağlamak ve kentin ekonomisine kazandırmaktır."

Araştırma görevlisi İsmail Yaşhan Buluş da Muş Ovası'nın Türkiye'nin en büyük üçüncü ovası olunduğunu bildirerek, bölgede arıcılığı geliştirerek kentin ekonomisine kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA