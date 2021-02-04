MSÜ başvuru ne zaman 2021? MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

MSÜ başvuru ne zaman 2021? sorusunun cevabı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar, 27 Ocak 2021 tarihinden beri, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Peki, MSÜ başvuru ne zaman 2021? MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

MSÜ başvuru ne zaman 2021?Uzun zamandır merak edilen 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Sınava katılmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru günü geldi. MSÜ başvuru 2021 başladı!MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN?

2021- Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar.

başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.

2021 MSÜ SINAVI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.