MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak
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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) yarın gerçekleştirilecek.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak
13.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:00

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) yarın gerçekleştirilecek.

Sınav, ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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