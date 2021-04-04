MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

Salgın önlemleri

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.

Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile sınava geldi.

Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap