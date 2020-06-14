MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Sıraya geçen öğrenciler Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri Maske dağıtımı Öğrenci velilerinden Bayram Ekici ile röportaj MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladıNEVŞEHİR - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
14.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:32
Sıraya geçen öğrenciler
Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri
Maske dağıtımı
Öğrenci velilerinden Bayram Ekici ile röportaj MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
NEVŞEHİR - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki çeşitli fakülte binalarında gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salonlara alındı.
Salon girişlerinde dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske ve antibakteriyel mendil dağıtıldı.
Kaynak: AA