MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Sıraya giren öğrenciler Öğrencilerin dezenfektan kullanması Öğrencilerin binaya alınması KIRIKKALE - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
14.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:59
Sıraya giren öğrenciler
Öğrencilerin dezenfektan kullanması
Öğrencilerin binaya alınması KIRIKKALE - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Sınava girmek için gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.
Kaynak: AA