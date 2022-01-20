MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat'ta sona erecek
İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat'ta sona erecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat'ta sona erecek
ANKARA - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Sınav başvurusu ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapılabilecek.