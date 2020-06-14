MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
14.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58
Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.
Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsündeki fakültelerde sınava girecek adaylar, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek binalara alındı. Adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve ıslak mendil verildikten sonra içeri alındı.
Kimlik kontrolü ve yapılan aramadan sonra adaylar sınav salonlarına geçti.
Kaynak: AA