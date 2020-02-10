MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün
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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 başvuruları bugün sona erecek.

10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:42
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 başvuruları bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA
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