MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son gün

10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:42

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 başvuruları bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2020 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA