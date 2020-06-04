MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM sondakika haberi ile MSÜ sınav yerleri açıklandı. 14 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerleri saat 16.00 itibariyle erişime açıldı. Peki, MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte MSÜ sınav yeri öğrenme ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından MSÜ sınav yerleri araştırılan konular arasına girdi. MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte, MSÜ sınav yerleri öğrenmek için yapılması gerekenler? MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MSÜ sınav yerleri son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA İÇİN TIKLAYINIZ