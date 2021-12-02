DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan, kentin gastronomi şehri olma noktasında coğrafi işaretli ve yöresel lezzetleri misafirleri ile buluşturan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel bir etkinlik düzenleyerek kusursuz konuklarını ağırladı.

Düzce'ye hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi, Kusursuz Kafe'nin çalışanlarını misafir etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, tamamı engellilerden oluşan Kusursuz Kafe personeli katılım sağlarken, onlara BELTUR yönetimi ve MSM personeli eşlik etti.

İlk olarak işletme alanını gezen Kusursuz Kafe personeli, daha sonra kendileri için hazırlanan yemeğe geçerek Düzce'nin eşsiz lezzetleri başta olmak üzere coğrafi işaretli yöresel yemeklerinin tadına baktı.

Etkinlik sonunda memnuniyetleri yüzlerine yansıyan MSM'nin kusursuz misafirleri, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan ötürü MSM çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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