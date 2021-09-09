MSKÜ yenilikçi ve girişimci AR-GE üniversitesi olma hedefine ilerliyor
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MSKÜ yenilikçi ve girişimci AR-GE üniversitesi olma hedefine ilerliyor

MSKÜ yenilikçi ve girişimci AR-GE üniversitesi olma hedefine ilerliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), TÜBİTAK destekli proje sayısını arttırarak yenilikçi ve girişimci AR-GE Üniversitesi olma hedefine hızlı adımlarla ilerliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), TÜBİTAK destekli proje sayısını arttırarak yenilikçi ve girişimci AR-GE Üniversitesi olma hedefine hızlı adımlarla ilerliyor.

Üniversitenden yapılan açıklamaya göre, MSKÜ, TÜBİTAK'ın en prestijli çağrısı 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında bilim dünyasında büyük bir atılım gösterdi.

2021'in bin döneminde 29 proje üreterek başarı elde eden MSKÜ, desteklenen proje sayısında da rekor orana ulaştı. TÜBİTAK tarafından 4 projesi desteklenen Üniversite, TÜBİTAK'tan en fazla kabul aldığı dönemlerden birine imza attı.

Projesi TÜBİTAK tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat'ın "Diş Folikül Mezankimal Kök Hücre Eksozomları Ekilmiş Üç Boyutlu Nanofiber Doku İskeleleri (Dermal Matris) Kullanılarak Tip 1 Diyabetik Ayak Yara Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Hızlandırılmış Yara İyileşme Potansiyellerinin Belirlenmesi" başlıklı projesi; Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Göktaş'ın "Göz İzleme Teknolojisi ile Mobilyalar Üzerinde Oluşan İlgi Odaklarının Görüntülenmesi ve Yeni Ürün Tasarımındaki Etkinliğinin Belirlenmesi" başlıklı projesi; Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Baysal'ın "Domates Güvesi ile Mücadelede Kitinaz İmmobilize Nişasta Kaplı Silika Nanopartiküllerin Kullanımı ve Kontrollü Pestisit Salım Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Model Çalışma" başlıklı projesi; Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün "Yenilebilir Bazı Mantarların Sitotoksik Aktiviteden Sorumlu Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması ve Metastazı Engelleme Potansiyellerinin In Vitro Belirlenmesi" başlıklı projesi endüstri, sağlık ve tarım alanlarındaki sorunlara çözüm arayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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