MSKÜ Yeni Su Kaynağına Kavuşuyor

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) merkez yerleşkesinin temiz su ihtiyacının karşılanması için Sandras Dağı'nda gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Üniversitemizin su ihtiyacı 2001 yılında yapılan sözleşme ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan Alansazak su kaynağından sağlanıyordu. Ancak gerek yapımı tamamlanan yeni öğrenci yurtları gerekse artan öğrenci ve yerli nüfusu ile birlikte yeni su kaynaklarına olan ihtiyaç da arttı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUSKİ ve Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli, özellikle yaz aylarında artan su tüketimi sebebiyle, yeni su kaynakları için alan araştırmalarını gerçekleştirdi. Sandras Dağı'nda yeni kaynağın bulunmasıyla birlikte çalışmalara da başlandı.

MSKÜ öncülüğünde yerel yönetimlerle yapılan iş birliği ile su kaynağının ana boru hattına iletim çalışmaları devam ediyor.

Üniversitemizin sağladığı ekipman desteğiyle ile Sandras Dağı'nda gerçekleştirilen çalışmaların Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaların sona ermesiyle Marmaris yolu üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin öğrenci kapasiteli yurdun su ihtiyacı da karşılanacak.

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