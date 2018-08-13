Mskü, Türkiye'nin Analiz Üssü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile kurulan Türkiye'nin en kapsamlı toprak, su, gübre ve yaprak analiz laboratuvarına ülkenin dört bir köşesinden analiz için örnekler geliyor.

MSKÜ Araştırma Laboratuvarına bünyesinde kurulan laboratuvarda yıllık ortalama 2 bin 500'e yakın numunenin analizleri yapılıyor, analiz sonuçlarına göre üretici yönlendiriliyor, analizi yapan hocalar analiz sonrası sahada sonuçları yerinde inceliyor. Muğla bölgesinde sera, zeytincilik ve narenciye üretiminde verimliliği arttırmak, zararlı böceklerin bertaraf edilmesi ve toprağın iyi kullanımı için 2015 yılında faaliyet geçen Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı, faaliyete geçtiği yıldan itibaren üreticilerin uğrak noktası oldu. Analiz sonuçlarına uygun uygulama yapan üreticiler aldıkları verimden memnun olduğunu söyledi.

"Sonuçlar çok olumlu"

Zeytin üreticisi Cumhur Bişen, analiz sonrası üründe verimliliğin arttığını belirterek, "Son yıllarda zeytinde aşırı bir verimsizlik başladı topraklar sağlıklı beslenmediği için. Halkalı leke hastalığı baş gösterdi yağışlardan dolayı. Yaprak ve toprak numunesi getirdim ve bunun nedenlerini araştırdılar. Toprakta bir takım eksiklikler görüldü. Bu konuda hocamız bize detaylı bir rapor sundu. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Sonuçlar çok olumlu" diye konuştu.

"Üretim iki misli arttı"

Ceviz ve zeytin üzerine tarımsal faaliyet gösteren Vedat Karaman, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle çiftçilik yapıyorduk. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden hocalarımız gelerek bize iyi tarım uygulamaları konusunda aydınlatıcı bilgiler verdiler. Biz üreticiler olarak aldığımız bilgiler ışığında numune toprak ve yaprak getirerek bunların analizleri yapıldı. Bu analizler doğrultusunda hocalarımızın da önerilerini dikkate alarak zeytinimizde ve cevizlerde uyguladık. Geçmiş oylara oranla zeytin üretiminin iki misli daha artmış olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"Belge için analiz kabul etmiyoruz"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nureddin Öner, "İlk kurulduğumuz yıl yaklaşık Bin analiz yaptık. 2016-2017 yıllarında bu 2 bin 700'le çıktı. Şu anki hedefimiz 2 bin 500'ün üzerinde. Laboratuvarımızın farkı, biz sadece bir belge alınmasına yönelik numune istemiyoruz. İyi tarım uygulaması veya organik tarım uygulamasına belge koymaları amacıyla yapılacak analizleri biz kabul etmiyoruz. Çünkü bu analizler yapılıyor ve dosyalara konularak bir uygulama yapılmıyor. Şu anda bize gelen üreticilerimiz yüzde 90-95'i kesinlikle bizim verdiğimiz raporu ve önerileri uygulayabilecek üreticiler. Raporları yazdıktan sonra o uygulama yapılıyor mu, yapılmıyor mu, yapılıyorsa iyi sonuç aldı mı almadı mı bunun için sürekli temas halindeyiz. Üreticilerimiz kendileri laboratuvara geliyor. Sonuçları bizden gelip alıyor" dedi.

30-35 farklı ilden analiz geliyor

Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarının 4 yıllık bir geçmişi bulunmasına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından toprak, gübre, yaprak ve su analizlerinin geldiğini belirten Doç. Dr. Öner, "Yaklaşık 30-35 farklı ilden bizlere analiz için numune geliyor. Bizim yaptığımız çalışmaları duyanlar bize numune gönderiyor. Bizim diğer laboratuvarlara göre başka bir artı yönümüz biz maliyetine analiz yapıyoruz. Şu anda ful toprak ve su analizi 40 TL. Bu da çok ekonomik ve özel sektöre yaptırmaya kalksalar 12-130 TL'den aşağı değil" diye konuştu.

"Türkiye'nin en kapsamlı laboratuvarı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'da 2015 yılında faaliyete geçirdiğimiz Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarımız ile tarımla uğraşan üreticilerimizin bilimsel analizlerle doğru sonuç almasını ve daha fazla kazanç elde etmesini amaçladık. Türkiye'nin en kapsamlı laboratuvarlarından biri olan tesisimiz, kısa sürede kalitesini kanıtlayarak farklı illerden de tahliller kabul etmeye başladı. 30-35 farklı ilden gelen tahlillerle ülkemizin bereketli topraklarını analiz ediyor, üreten bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Üreten köylü milletin efendisidir' anlayışı ve 'Toprağını Satma Ürününü Sat' sloganımız ile tarıma, üreticiye destek sağlıyoruz. Ayrıca Muğlamızın toprak haritasını çıkararak bu sonuçların üreticimize yol göstermesini istiyoruz. Turizm kenti olmasının yanında tarımda da ülkemizin söz sahibi illerinden biri olan Muğlamızda tarıma destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA