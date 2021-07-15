MSKÜ Sporcusu Demirayak Milli takımda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak Milli Takıma seçildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak Milli Takıma seçildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası ve 01-07 Temmuz 2021 tarihileri arasında yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası puanları esas alınarak belirlenen listede 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde 1'inci oldu. Demirayak gösterdiği başarı ile Türk Milli Takımına seçilme hakkını kazandı.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Demirayak, ülkemizi 15-24 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın Brescia şehrinde yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı