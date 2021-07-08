MSKÜ Sporcuları altın madalya ile döndü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi Songül Lök ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emircan Haney, 2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsil etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencisi Songül Lök ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emircan Haney, 2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsil etti.

Songül Lök ve Emircan Haney, 30 Haziran - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen organizasyonda büyük bir başarıya imza attı.

Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde yarışan Songül Lök ve Makaralı Yay Genç Erkekler kategorisinde mücadele veren Emircan Haney, Türkiye şampiyonluğunu elde ettiği yarışmada altın madalyanın da sahibi oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı