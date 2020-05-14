MSKÜ organik kolonya ve sıvı sabun üretimi yapacak
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MSKÜ organik kolonya ve sıvı sabun üretimi yapacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), organik kolonya ve sıvı sabun üretimi gerçekleştirecek.

MSKÜ organik kolonya ve sıvı sabun üretimi yapacak
14.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:58

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), organik kolonya ve sıvı sabun üretimi gerçekleştirecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı "Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen proje sonucu, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde kurulan Kozmetik Üretim Tesisinde, kolonya ve sıvı sabun imalatı için öğretim üyeleri çalışma başlattı.

Ürünler üzerinde yapılması öngörülen testlerin tamamlanması ve bildirimlerin yapılmasının ardından, ilk etapta 2 bin lavanta ve kantaronlu sıvı sabun ile bin adet zambak, menekşe, limon, portakal çiçeği, gelincik ve papatya kolonyası üretilecek.

Üretimi gerçekleştirilen ürünler, ilk olarak kurum çalışanlarına dağıtılacak. Daha sonra kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz gönderilecek.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, çalışmaları yerinde inceleyerek Prof. Dr. Nazan Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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