MSKÜ öğrencisi Büşra Demirayak dünya ikincisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak Dünya Kick Boks Şampiyonasında 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde Dünya 2'ncisi oldu.

15-23 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Düya Kickboks şampiyonasında Büşra Demirayak Türk Milli takımında Türkiye'yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Büşra Demirayak 65 Kilo Bayan Full Contact kategorisinde yarıştı ve Dünya 2'ncisi olarak ülkemize Gümüş madalya ile döndü.

Milli Takımımız şampiyonada 8 Altın, 14 Gümüş ve 20 Bronz olmak üzere toplamda 42 Madalya ile Şampiyonayı tamamladı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet