MSKÜ-MUDEM faaliyetlerine başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi'nde çalışmalarına başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi'nde çalışmalarına başladı. Toplam 650 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, üniversite ile birlikte üniversite dışından gerekli şartları sağlayan tüm araştırmacılara hizmet verecek.

MUDEM'in kuruluş aşaması ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Artay Yağcı, 29 Eylül 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne kuruluş izni için başvurulan ve 15 Ekim 2019 tarihinde 'kuruluş izni' alınan merkeze 25 Ekim 2019 tarihinde Milas Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Bülbül müdür olarak atandığını belirterek, "MSKÜ-MUDEM, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne kuruluş izni için başvuruda bulunmuştu. Kısa sürede kuruluş izni alan MSKÜ-MUDEM, 4 Haziran 2020 tarihi itibariyle fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim, tedarik, kullanım alanlarını kapsayan çalışma iznini aldı. Yönetim katı, uygulama katı ve üretim katı olmak üzere 3 alandan oluşan MSKÜ-MUDEM, hayvan refahının sağlanması ve araştırmacıların uygun şartlarda çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için tüm teknolojik imkanlara sahip. Merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ve derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu. Bununla birlikte temel nitelikli laboratuvarın donanım tefrişatı da yapıldı" dedi.

Aynı anda birden çok araştırma projesine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip MSKÜ-MUDEM'in önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek transgenik hayvanlar ve aşı çalışmalarına da imkan sağlayacak. Merkez gerektiği takdirde özel laboratuvarlar kurulumuna imkan tanıyan fiziki ve teknolojik altyapı da sahip. - MUĞLA

Kaynak: İHA