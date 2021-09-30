MSKÜ Kampüs Özlemini Film Gösterimleriyle Gideriyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), uzaktan eğitim sürecinde yaşanan kampüs hayatı özlemini film gösterimleriyle gideriyor. Açık Hava Sinema ve Rekreasyon Alanında gösterilen 2007 Yılı yapımı "Taare Zameen Par" filmi izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Yaşayan kampüs anlayışıyla gerçekleştirilen gösterime Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, idari ve akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Film gösterimleri 01. 10. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yapımı "Parasite" filmi ile devam edecek.

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