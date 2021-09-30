MSKÜ Kampüs Özlemini Film Gösterimleriyle Gideriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSKÜ Kampüs Özlemini Film Gösterimleriyle Gideriyor

Habermetre - Haberler | Toplum
MSKÜ Kampüs Özlemini Film Gösterimleriyle Gideriyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), uzaktan eğitim sürecinde yaşanan kampüs hayatı özlemini film gösterimleriyle gideriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), uzaktan eğitim sürecinde yaşanan kampüs hayatı özlemini film gösterimleriyle gideriyor. Açık Hava Sinema ve Rekreasyon Alanında gösterilen 2007 Yılı yapımı "Taare Zameen Par" filmi izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Yaşayan kampüs anlayışıyla gerçekleştirilen gösterime Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, idari ve akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Film gösterimleri 01. 10. 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yapımı "Parasite" filmi ile devam edecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Umut Meraş Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Kenan Karaman Mustafa Varank Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSKÜ Kampüs Özlemini Film Gösterimleriyle Gideriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:11:58. #1.11#